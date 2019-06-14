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كيف يكون التهاب الأنف التحسسي نوعا من الحساسية الجلدية

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:28 ص
كيف يكون التهاب الأنف التحسسي نوعا من الحساسية الجلدية التهاب الانف التحسسى
كتبت إيناس البنا

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هل تشكو فى كثير من الأحيان من العطس المستمر، سيلان الأنف، حكة فى العينين أو فى الجلد أو حتى الفم؟ كل هذه مؤشرات واضحة على التهاب الأنف التحسسى.

التهاب الأنف التحسسي وفقًا لتقرير موقع "everydayhealth" لديه بعض الأعراض غير العادية، والتي تشمل حكة وسيلان في الأنف، والعطس المستمر، واحتقان الأنف والتعب، وقد يكون في شكل طفح جلدي أو حساسية تحدث بسبب ضعف الجهاز المناعي، وهناك نوعان من التهاب الأنف التحسسي:

التهاب دائم: الذين يعانون من التهاب الأنف التحسسي الدائم يعانون من الأعراض طوال العام.

الموسمية: يقتصر هذا النوع على موسم محدد مثل الربيع أو الخريف بسبب عوامل منها الأعشاب الضارة والبذور وحبوب اللقاح.

التهاب الأنف التحسسى
التهاب الأنف التحسسى

 

كيفية التعامل مع التهاب الأنف التحسسى

لا يمكن علاج هذه الحالة إلا بقدر كبير من العناية والاحتياطات، وقبل اختيار خيارات العلاج، يتعين على المرء تشخيص السبب وراء هذه الحساسية، فيمكن أن تكون الأغراض داخلية وكذلك خارجية، وقد تكون الأسباب متعددة، ولكن كل شخص يتطلب له طريقة علاج معينة متعلقة بالحساسية، ومع مرض مثل هذا تتأثر مستويات طاقة المريض، ما يؤدي إلى تغيير في السلوك والسلوكية.

 

 


حبوب اللقاح

ضعف الجهاز المناعي

التهاب الانف التحسسى

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