قيادى فلسطينى يحمل إسرائيل مسئولية تصعيد الأوضاع فى قطاع غزة

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حمل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، سلطات الاحتلال الإسرائيلى مسئولية تصعيد الأوضاع فى قطاع غزة.

وانتقد خلف، فى تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بإغلاق بحر غزة بشكل كامل، متهما إياها بالتنصل من تفاهمات التهدئة، وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلى برفع الحصار عن غزة، محذرا فى الوقت نفسه إسرائيل من عواقب عدم تنفيذ تفاهمات التهدئة مع الفصائل الفلسطينية فى القطاع.

ويأتى هذا فى الوقت الذى طالبت فيه الفصائل الفلسطينية بإلزام إسرائيل بتنفيذ تفاهمات التهدئة ومن بينها توسيع مساحة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة.