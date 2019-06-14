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قضايا الدولة تجنب محافظة الإسماعيلية دفع مليونى جنيه تعويضا لشباب الخريجين

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:00 م
قضايا الدولة تجنب محافظة الإسماعيلية دفع مليونى جنيه تعويضا لشباب الخريجين قضايا - الدولة
كتب إبراهيم قاسم

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تمكنت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل من تجنيب محافظة الإسماعيلية وآخرين دفع مبلغ مليونى جنيه طالب بها بعض شباب الخرجين فى الدعوى رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٤ مدني كلي حكومة الإسماعيليه المؤيد استئنافيا من محكمة استئناف الاسماعيليه بجلسة ٢٦ مارس الماضي. 
 
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة ان وقائع القضية ترجع الى إقامة بعض شباب الخرجين الدعوى رقم ٣٩٨ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليها ضد السيد محافظ الإسماعيلية وآخرين بصفاتهم بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بدفع مبلغ ٢ مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية بزعم أن مشروع الاستزراع السمكي خاصتهم فشل بسبب يرجع إلى المدعي عليهم وبجلسة ٢٣/ ١١/ ٢٠٠٩ حكمت المحكمة برفض الدعوى وفقا لما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع، فأقام الصادر ضدهم الحكم الإستئناف رقم ١٥٢٩ لسنة ٣٤ق استئناف الاسماعيليه وبجلسة ٢٦/ ٣/ ٢٠١٩ حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وفقا لما قدمته الهيئة من أوجه دفاع ودفوع في الاستئناف وبذلك جنبت الهيئة محافظة الاسماعيلية دفع مبلغ ٢ مليون جنيه بدون وجه حق.
 

قضايا الدولة

قضايا الدولة تجنب الخزانة

محافظة الإسماعيلية

شباب الخرجين

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