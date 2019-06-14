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قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:33 ص
قرقاش: الاعتداء على ناقلات النفط واستهداف مطار أبها تطور مقلق وتصعيد خطير أنور قرقاش
كتب محمد تهامى زكى

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أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن الاعتداء على ناقلات النفط فى خليج عمان واستهداف مطار أبها فى السعودية، تطور مقلق وتصعيد خطير يستدعى تحرك المجتمع الدولى.

 

وقال قرقاش، عبر حسابه على تويتر: "الاعتداء على ناقلات النفط فى خليج عمان واستهداف مطار أبها فى المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير ويستدعى تحرك المجتمع الدولى لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمى".

 

وأضاف قرقاش: "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".

قرقاش
قرقاش

 

 

 

 


خليج عمان

انور قرقاش

قرقاش

الامارات

حاملتى نفط

مطار ابها

السعودية

استهداف مطار ابها

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