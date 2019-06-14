قبل عيد الأضحى.. بيطرى الشرقية: تحصين 77 ألف رأس ماشية ضد الأمراض

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مديرية الطب البيطرى بالشرقية بتكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحلات بين اللحوم والأسماك، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فى إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطرى، أن المديرية قامت بجهد كبير ومكثف خلال شهر مايــو 2019م، حيث شنت لجان التفتيش بالمديرية بمشاركة مع لجنة الصحة العامة المشكلة بقرار من المحافظ حملات تفتيشية، تم خلالها المرور على 356 محلا، وأسفرت عن تحرير 42 محضر مخالفة وضبط 273 كجم لحوم ودواجن صالحة للاستهلاك، و24 كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و783 كجم طيور ولحوم مجمدة تم سحب عينات منها لتحديد صلاحيتها، لضبط سوق الأسماك واللحوم.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى، فى بيان اليوم الجمعة، لضبط سوق الدواء البيطرى بالمحافظة، أنه تم المرور على عدد 15 (عيادة بيطرية - مركز بيع وتداول الأدوية البيطرية – مصنع للأدوية - مخزن أدوية)، وتحرير عدد 5 محاضر مخالفة وضبط عدد (763 عبوة ) لـ( 22 صنف) أدوية مخالفة (أدوية مجهولة المصدر – أدوية منتهية الصلاحية – أدوية محظور استخدامها بيطريا)، وتم عمل المحاضر اللازمة والتحفظ على الأدوية المضبوطة على ذمة القضايا .

وفى مجال الإرشـاد والتوعيـة للمواطنين أوضح مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت بعقد (201 ندوة إرشادية)، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة خلال لجان التحصين والعلاج الجماعى (507 لقاءات جماعية) للتوعية بالأمراض الضارة بالثروة الحيوانية والأمراض المشتركة مع الإنسان والمشاركة فى القوافل البيطرية، مشيراً إلى أنه تم إجراء اختبار البروسيلا لـ 1699 رأس ماشية واختبار الدرن ل 1005 رأس ماشية .

وفى مجال الوقاية من الأمراض تم تحصين 20 ألفا و350 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى – 4 آلاف و130 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية و3 آلاف و669 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع – 8 آلاف و78 رأس ماشية ضد مرض جدرى الأغنام – 1117 رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموى، وفى مجال الوقاية من أمراض الدواجن تم تحصين عدد 56 ألف و126 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال الوحدات البيطرية ولجان التحصين بالقرى بعدد (1664 منزلا)

وفى مجال الفحص والعلاج تم فحص وعلاج (5 آلاف و565 رأس ماشية بالوحدات البيطرية، وتجريع 19 ألفا و481 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الداخلية ورش 40 ألفا و489 رأس ماشية) لمكافحة الطفيليات الخارجية، وفى مجال المسح التناسلى الشامل تم فحص وعلاج (5 آلاف و264 رأس ماشية إناث) وإجراء (663 عملية) تلقيح اصطناعى.