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فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تفند 13 شائعة انتشرت خلال 12 يوما

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:17 ص
فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تفند 13 شائعة انتشرت خلال 12 يوما المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت فى 12 يوما فى الفترة من 3-14 يونيو الجارى. 
 
 
 
وتضمنت الشائعات تصفية شركات قطاع الأعمال لصالح مستثمرين أجانب، وفرض ضرائب جديدة على المواطنين لمواجهة أزمة السيولة، واقتطاع جزء من ميزانية وزارة الصحة لصالح تطبيق التأمين الصحي الجديد، وتدمير أسراب الجراد لمحصول الأرز نتيجة لفشل الحكومة فى التصدى لها، ورفع تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى 90%، ومنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات بالجامعات المصرية بداية من العام القادم، وقطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية والأوقاف تغلق الآلاف من المساجد، لمواجهة التطرف والسماح ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص وبيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ أمون بمزاد "صالة كريستيز" البريطانية وترميم الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود، وحرمان أبناء محافظة شمال سيناء من شغل الوظائف الحكومية، وعدم تحديد حد أقصى للزيادة في المعاشات.
الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (1)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (2)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (3)
 
 
الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (4)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (5)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (6)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (7)
 
 
الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (8)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (9)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (10)
 

الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (11)
 
 
 
الحكومة تنفى 13 شائعة انتشرت فى 12يوما (12)
 
 

المعاشات

فرض ضرائب

الشائعات والحكومة

التامين الصحى الجديد

توت عنخ امون

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