فيديو جراف.. القصة الكاملة لاستهداف ناقلتى نفط فى بحر عمان

كتب محمود رضا الزاملى

ننشر بالفيديوجراف، القصة الكاملة لاستهداف ناقلتى نفط فى بحر عمان، والذى يأتى فى تصعيد خطير للأزمة بمنطقة الخليج العربى، خاصة بعد استهداف ناقلتى نفط بطوربيد فى خليج عُمان، وهو الحادث الذى يأتى بعد حوالى شهر من تعرض 4 ناقلات نفط لعمليات تخريبية بميناء الفجيرة بسواحل الإمارات العربية المتحدة.

المكان : خليج عُمان على بُعد 45 كم من ساحل إيران

الزمان : الساعة 9 صباحا بتوقيت مصر

الحدث: تعرض ناقلتى نفط لهجوم بـ"طوربيد" فى خليج عمان

الناقلة الأولى

_ تابعة لشركة "فرونت لاين"

كانت تحمل مادة "النافتا" وهى مادة تخضع لعدة إضافات لإنتاج بنزين 92 و95

_ الناقلة كانت فى طريقها إلى اليابان بعد الحصول عليه من الإمارات

_ تم إخلاء السفينة وانتشال جميع أفراد طاقمها بأمان

ناقلة النفط الثانية

_ هى ناقلة "كوكوكا كاريدجس" التابعة لشركة برنارد شولت

_ كانت فى طريقها من السعودية إلى سنغافورة

_ كان على متنها شحنة من "الميثانول" أحد المشتقات البترولية

_ الصاروخ اختراق هيكل الناقلة من جانبها الأيمن

_ إنقاذ جميع أفراد الطاقم وتعرض أحد الأشخاص للإصابة