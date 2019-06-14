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فى محاولة للتقرب من واشنطن.. البرازيل تلغى التأشيرة لحاملى جواز السفر الأمريكى

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:33 ص
فى محاولة للتقرب من واشنطن.. البرازيل تلغى التأشيرة لحاملى جواز السفر الأمريكى رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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فى محاولة للتقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أصدر الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو مرسوما يلغى التأشيرة للمواطنين الذين يحملون جواز سفر أمريكى لمدة تصل إلى 90 يوما، قابلة للتمديد لفترة متساوية.

وأشارت صحيفة "النيوبوإيرالد" الأرجنتينية إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل، وينطبق إعفاء التأشيرة على الأشخاص الذين يسافرون إلى البرازيل لأغراض السياحة أو العمل أو العبور، وكذلك للأنشطة الفنية والرياضية.

فى السنوات الأخيرة كان على المواطنين الأمريكيين الذين يسافرون إلى البرازيل للسياحة ملء طلب التأشيرة ودفع رسوم قدرها 160 دولارًا فى القنصلية البرازيلية، وهى عملية اعتبرها كثير من الزوار بطيئة ومرهقة ومكلفة، وتم تبسيط العملية فى العام الماضى من خلال إصدار التأشيرات الإلكترونية بتكلفة 44.24 دولار.

وقالت الصحيفة إن الاستمتاع بشواطئ البرازيل وزيارة تمثال المسيح المخلص فى ريو دى جانيرو، أصبح من أسهل ما يكون للذين يحملون جواز سفر أمريكى من الاثنين المقبل، وذلك بفضل بولسونارو.

وقالت السفارة الأمريكية فى برازيليا فى بيان "قد يجد المسافرون الارتباك حتى تتكيف شركات الطيران مع السفر دون تأشيرة إلى البرازيل للمواطنين الأمريكيين."

وقالت السفارة "يُنصح بالوصول مبكرًا إلى المطار للسماح لوكلاء الفوترة بالتحقق من التغييرات مع شركة الطيران الخاصة، إذا واجهت المسافر أى صعوبات، فلابد من الاتصال بأقرب قنصلية برازيلية للحصول على المساعدة".

ووصف وزير السياحة مارسيلو ألفارو أنطونيو هذا الإجراء بأنه "أحد أهم إنجازات صناعة السياحة البرازيلية على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية ونحن واثقون من أنه سيكون مفيدًا للغاية".

 


البرازيل

رئيس البرازيل

الولايات المتحدة الامريكية

بولسونارو

تأشيرة

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