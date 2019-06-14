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فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. أطعمة تناولها قبل وبعد التبرع لتجنب فقدان الوعى

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 م
فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. أطعمة تناولها قبل وبعد التبرع لتجنب فقدان الوعى اطعمة-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

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يحتفل العالم باليوم العالمى للمتبرعين بالدم، اليوم، للتوعية بأهمية التبرع بالدم الذى قد ينقذ الأرواح، ويمكن أن يساعد المرضى فى علاج الصدمات والمرضى عن طريق الإيفاء بالحاجة إلى الدم والحفاظ على مستويات الدم طبيعية فى الجسم. 
 
على الرغم من أن عملية التبرع بالدم أمر طبيعى بالنسبة لكثير من الأشخاص إلا أن البعض قد يعانى من أعراض مثل الدوخة والإرهاق وفقدان الوعى فور التبرع بالدم، ومع ذلك هناك طريقة يمكنك من خلالها تقليل هذه المشكلات عن طريق تتبع ما تأكله قبل وبعد التبرع بالدم.
 

الأطعمة التى تتناولها قبل التبرع بالدم

اطعمة
اطعمة
 

الأطعمة قليلة الدسم:

لأن الدهون فى الدم يمكن أن تجعل من المستحيل إجراء اختبار الدم للبحث عن الأمراض المعدية، إذا كنت ترغب فى تناول وجبة الإفطار قبل التبرع بالدم، فيمكنك تناول قطعة صغيرة من الفاكهة، أو تناول كوب من الحليب قليل الدسم. 

الطعام الغنى بفيتامين ج:

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (ج) يساعد جسمك على امتصاص الحديد، يمكنك الحصول على البرتقال والعنب وعصائر الحمضيات الأخرى للحصول على فيتامين C.

الأطعمة بعد التبرع بالدم

الأطعمة الغنية الحديد

الحديد يحمل الأكسجين إلى الأنسجة وبدونه يفشل جسمك فى إنتاج أو الحفاظ على خلايا الدم الحمراء الصحية، وتشمل تلك الأطعمة السبانخ والسمك واللحوم الحمراء والدواجن والزبيب والفاصوليا والمكسرات والفول السودانى. 

الأطعمة التى تحتوى على حمض الفوليك:

يستخدم الجسم حمض الفوليك لتصنيع خلايا دم حمراء جديدة، ما يساعد على استبدال خلايا الدم المفقودة أثناء التبرع، وقد تشمل تلك الأطعمة الكبد والفاصوليا المجففة والخضار الورقية مثل السبانخ والخضر والكرب، وعصير البرتقال. 

الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 6

عندما تتبرع بالدم يتطلب جسمك فيتامين لتوليد خلايا دم صحية، ويساعد B - 6 الجسم على تحطيم البروتينات من البروتين وتشمل البطاطا والبذور والمكسرات والبيض واللحوم الحمراء والسبانخ والموز. 

الإكثار من  السوائل

عند الانتهاء من التبرع بالدم، فمن المؤكد أن جسمك سيحتاج إلى المزيد من السوائل مع الطعام، ويُنصح بعدم تناول الكحول وزيادة استهلاك المياه.

 


اليوم العالمى للتبرع بالدم

أهمية التبرع بالدم

أطعمة للتبرع بالدم

التبرع بالدم

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