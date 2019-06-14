فى اليوم العالمى للاستحمام.. متأفورش فيه عشان صحتك وبشرتك

كتبت نهير عبد النبى

النظافة من الأمور الضرورية التى يجب أن نهتم بها، لكن الإفراط فى الاستحمام قد يؤثر على صحة البشرة ويعرضها للجفاف، وفى اليوم العالمى للاستحمام يقدم "اليوم السابع" أبرز 6 أضرار صحية عند الإفراط فى الاستحمام، وفقا لما ذكره موقع lifealth.



الافراط فى الاستحمام

1: أثبتت الدراسات والأبحاث أن الإفراط فى الاستحمام يزيل بكتيريا الميكروبويم، وقد يسبب ذلك الإصابة بأمراض الجهاز المناعى ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.

2: نتيجة الاستخدام المستمر للصابون الذى يحتوى على مواد كيميائية أثناء الاستحمام، فيؤثر ذلك على صحة الجلد ويسبب الالتهابات والاحمرار.

3: الإفراط فى الاستحمام يزيد من ظهور الفطريات والالتهابات على الجلد.



استحمام

4: يزيد من ظهور التجاعيد، كما أنه يعمل على غلق مسام الجلد.

5: الإفراط فى الاستحمام يسبب جفاف الجلد ويجفف الزيوت الطبيعة على البشرة، ما يؤدى لتكسير الأوعية الدموية الموجودة على الجلد.

6: بسبب الجفاف الذى يعانى منه الجلد قد نضطر لوضع الكريمات المرطبة لتعويض البشرة عن الزيوت الطبيعية التى فقدتها بسبب الاستحمام الكثير، لكن قد نتعرض أيضا لسموم والتهابات جلدية بسبب الإفراط فى استخدام الكريمات المرطبة التى تحتوى على مواد كيميائية.