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فلسطين تؤكد تطلعها لتطوير العلاقات مع قطاع السياحة الروسى

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:02 م
فلسطين تؤكد تطلعها لتطوير العلاقات مع قطاع السياحة الروسى وزيرة السياحة والآثار فى فلسطين رولا معايعة - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزيرة السياحة والآثار فى فلسطين رولا معايعة، اليوم الجمعة، أن فلسطين تتطلع لتطوير العلاقات مع قطاع السياحة الروسى.

وقالت معايعة، فى مؤتمر صحفى فى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيجودنيا"، "نحن نسعى جاهدين لتعزيز العلاقات بين قطاعى السياحة فى روسيا وفلسطين، ونأمل أن تسهم زيارة وفدنا إلى روسيا فى زيادة التدفقات السياحية من روسيا إلى فلسطين، وربما من فلسطين إلى روسيا، نحن نسعى جاهدين لزيادة عدد السياح إلى فلسطين، رغم كل المشاكل".

وأضافت الوزيرة، أن "فلسطين دولة آمنة، يزورنا السياح من جميع أنحاء العالم، نحن نضمن السلامة للجميع، بغض النظر عن المدينة التى يأتون إليها، والبنية التحتية تسمح بذلك أيضًا"، وأفادت معايعة، بأنه فى العام الماضى، قد زار فلسطين حوالى 3 ملايين شخص من مختلف دول العالم، واختتمت الوزيرة، بقولها "الكثير من السياح هم من الحجاج، ويأتى من روسيا الكثير من الحجاج المسيحيين، ونأمل أن يأتى إلينا من روسيا المسلمون أيضا".

 

 


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الاثار الفلسطينية

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