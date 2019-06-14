فحص 1407 مواطنين فى قافلة طبية بقرية سالم البحيرى ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية علاجية جنوب بنى سويف، وفحص الأطباء خلالها 1407 مواطنين فى تخصصات متنوعة وصرفت صيدلية القافلة للمرضى علاجا مجانيا، وذلك بإشراف من الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة والدكتورة هايدى محمد منسق القوافل الطبية بالمديرية.

وأشار بيان لمديرية الصحة إلى أن القافلة عقدت على مدى يومين بقرية سالم البحيرى بمركز الفشن، وشملت 13 عيادة بها 12 تخصصا طبيا، وأجرى فنيو القافلة 179 حالة بمعمل الدم، 24 معمل الطفيليات، 7 حالات أشعة، 25 موجات فوق صوتية، 9 حالات رسم قلب، بالإضافة إلى تحويل 28 حالة للمستشفيات، 18 لاستكمال العلاج، و10 علاج على نفقة الدولة، كما نفذت ندوات التثقيف الصحى بحضور 141 سيدة، وتحدث المثقفون عن الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية.



اداريو القافلة



جانب من القافلة



فحص الاطفال خلال القافلة



فحص العينات فى معمل الطفيليات