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فتح باب القبول للنساء برتبة جندى أول بوكالة الأحوال المدنية فى السعودية

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:51 ص
فتح باب القبول للنساء برتبة جندى أول بوكالة الأحوال المدنية فى السعودية الأحوال المدنية السعودية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزى بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فى المملكة العربية السعودية، عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائى برتبة "جندى أول" و"جندى"، للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية فى مناطق ومحافظات المملكة.

 

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط الآتى www.jobs.sa.

 

واشترطت على المتقدمات أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عـاماً، وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

 

واشترطت أيضاً ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأى سبب أو موظفة فى جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، مشيرة إلى أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

 

 


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الداخلية السعودية

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