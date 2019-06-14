غدًا.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان " الحديث " و "التفاضل "

كتب لؤى على

يؤدى غدا السبت طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى امتحان مادة الحديث وامتحان مادة التفاضل والتكامل ، ضمن امتحانات نهاية العام وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الحادية عشر بالنسبة للمادة الأولى ،كما يؤدى الطلاب امتحان مادة التفاضل والتكامل فى الحادية عشر والنصف وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا .

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالب فى القسم الأدبى، و 51887 طالب فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالب بمعهد العلوم الإسلامية.