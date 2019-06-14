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غدًا إطلاق مبادرة مسرح الشارع لتوعية بخطورة الزيادة فى 4 محافظات جدد

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:09 م
غدًا إطلاق مبادرة مسرح الشارع لتوعية بخطورة الزيادة فى 4 محافظات جدد مبادرة مسرح الشارع
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن أن "مسرح الشارع" أحد أدوات برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية بين أسر تكافل، سيستهدف فى فعالياته الجديدة التى ستنطلق غدًا السبت 4 محافظات جديدة من المحافظات التى ينفذ بها البرنامج فى استهداف جديد لنشر التوعية بخطورة القضية السكانية ورفع وعى الأسر المستفيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة حيث يعمل البرنامج على الحد من الزيادة السكانية بين 1,148,861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافُل مشيرة الى انه تم تنفيذ 12 عرضا على مستوى 6 محافظات حيث لاقت تلك العروض ترحيبًا واسعًا.

وأوضحت راندة فارس، منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن العروض فى مرحلتها الثانية ستجوب 4 محافظات وهى محافظات بنى سويف والفيوم والبحيرة والجيزة بواقع 8 عروض حيث سينفذ عرضين بكل محافظة وذلك خلال الفترة من 15 إلى 21 يونيو الجارى وذلك فى اطار كوميدى خفيف جذاب يعمل على تصحيح المفاهيم الاجتماعية الخاطئة حيث تنفذ العروض فى قلب القرى التى يعمل بها المشروع ويقوم بها طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية ووزارة الثقافة.

وأضافت رانده فارس، أن مسرح الشارع فى مرحلته الاولى استطاع ان ينجح فى جذب اهتمام وتوعية اكثر من 4 آلاف و500 مشاهد من خلال 12 عرض بـ 6 محافظات:"المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان".

وتجوب المرحلة الثانية مراكز المحافظات حيث ستتم فى محافظة بنى سويف بمركزى اهناسيا وببا ثم محافظة الفيوم بمركزى الفيوم وسنورس ثم محافظة البحيرة بايتاى البارود وكوم حمادة نهاية بمحافظة الجيزة والتى ستقدم بها العروض بمركزى العمرانية والوراق

كما أشارت منسق برامج السكان والتطوع ومشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعى الى انه يعمل بالبرنامج 1271 مثقفة مجتمعية تم تدريبهن خلال ديسمبر 2018 من خلال 47 ورشة عمل.

يشار إلى أن برنامج 2 كفاية ينفذ فى 2257 قرية داخل 119 مركز على مستوى 10 محافظات وهى "البحيرة – الجيزة – الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان" ويتم بالتعاون مع 92 جمعية أهلية وبتمويل يصل إلى 100 مليون جنية فى المحافظات العشر الأكثر فقرا والاعلى خصوبة اضافة الى دوره فى تنمية الكوادر البشرية العاملة فى مجال تنظيم الأسرة على مستوى نطاق التنفيذ و تنفيذ حملات توعية محلية وقومية مع رفع كفاءة عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية لتقديم خدمة متميزة.


التضامن

الزيادة السكانية

مسرح الشارع

٢ كفاية

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