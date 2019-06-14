سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 02:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. إجراء انتخابات الغرف التجارية لاختيار مجالس الإدارات 2019-2023

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:00 ص
غدا.. إجراء انتخابات الغرف التجارية لاختيار مجالس الإدارات 2019-2023 الغرفة التجارية بالقاهرة - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تجرى انتخابات الغرف التجارية، غدا السبت بمقر أرض المعارض بالنسبة لغرفة القاهرة، لاختيار مجلس إدارات الغرفة للدورة الجديدة لـ 4 سنوات بدءا من 2019 وحتى 2023.
 
ويتنافس فى انتخابات غرفة القاهرة التجارية أكثر من 50 شخصا لمجلس الإدارة على 11 مقعد فقط، فى الوقت الذى تتنافس فيه قائمة المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة الحالى وقائمة شكلها إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات
 
وتجرى انتخابات غرفة الجيزة فى 3 أماكن منها مقر الغرفة بالجيزة، وتشهد غرفة الجيزة التجارية، صراع كبير فى ظل ترشح  28 مرشحاً ستختار الجمعية العمومية للغرفة من 8 مرشحين فقط لعضوية مجلس الإدارة ينضم إليهم 8 أعضاء يتولى تعيينهم وزير التجارة.
 
وتوجد حالياً قائمتان رئيسيتان يخوضهما الانتخابات الأولى قائمة نبض التاجر ، التي يقودها عادل ناصر ، رئيس الغرفة الحالي، والقائمة الثانية تحمل شعار الإصلاح والتغيير، يقودها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.
 
 
 

غرفة القاهرة التجارية

اخبار الاقتصاد

انتخابات الغرف التجارية

الغرف التجارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

54 مرشحا على 11 مقعدا لانتخابات مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:00 ص

غرفة القاهرة التجارية تخصص 10 أتوبيسات لنقل المواطنين لمقار اللجان

السبت، 20 أبريل 2019 10:05 ص

انخفاض بورصة السلع الرمضانية هذا العام.. أمين غرفة القاهرة التجارية يكشف تراجع الحلويات والياميش 10%.. شعبة المواد الغذائية: خصومات على السلع المعمرة 15% بالمعارض.. و30% انخفاضًا فى الفول

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:00 ص

اجتماع لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية لبحث مشاكل التجار.. الاثنين

الخميس، 17 يناير 2019 03:00 ص

غرفة القاهرة التجارية تستقبل وفدا اقتصاديا ليبيا لبحث خطة إعمار بنغازي

الثلاثاء، 08 يناير 2019 05:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

محكمة نيوزيلندية توجه 92 تهمة لمنفذ الهجوم على مسجدين فى كرايستشيرش

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الأوبرا تقدم حفلا لإحياء الذكرى السابعة لرحيل الفنانة وردة بالإسكندرية

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

الجيش الأمريكى: المدمرة ميسون فى طريقها لموقع الهجمات على ناقلتى نفط بخليج عمان

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تفاصيل تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث.. 9 محطات بالخط الثالث بـ5 جنيهات و16 محطة بـ7 وأكثر من 16 محطة بـ10.. أسعار تذاكر الخطين الأول والثانى ثابتة بدون زيادات.. ولا مساس باشتراكات الطلبة وكبار السن (صور)

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

تحريك سعر تذكرة مترو الخط الثالث مع فتح المحطات الجديدة بدءًا من السبت

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدولار يواصل التراجع ويسجل 16.69 جنيه فى نهاية تعاملات الأسبوع

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

فعل فاضح .. اتهام بالعنصرية وصدام مع مدرب.. حالات مثيرة للجدل في استبعاد 3 نجوم عرب من امم افريقيا 2019 .. الجزائرى بلقبلة يظهر فى فيديو مسئ .. حمد الله يتهم زملائه فى المغرب بالعنصرية.. وعلى معلول يهاجم جريس

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة