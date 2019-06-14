غدا.. إجراء انتخابات الغرف التجارية لاختيار مجالس الإدارات 2019-2023

كتب – إسلام سعيد

تجرى انتخابات الغرف التجارية، غدا السبت بمقر أرض المعارض بالنسبة لغرفة القاهرة، لاختيار مجلس إدارات الغرفة للدورة الجديدة لـ 4 سنوات بدءا من 2019 وحتى 2023.

ويتنافس فى انتخابات غرفة القاهرة التجارية أكثر من 50 شخصا لمجلس الإدارة على 11 مقعد فقط، فى الوقت الذى تتنافس فيه قائمة المهندس إبراهيم العربى رئيس الغرفة الحالى وقائمة شكلها إيهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات

وتجرى انتخابات غرفة الجيزة فى 3 أماكن منها مقر الغرفة بالجيزة، وتشهد غرفة الجيزة التجارية، صراع كبير فى ظل ترشح 28 مرشحاً ستختار الجمعية العمومية للغرفة من 8 مرشحين فقط لعضوية مجلس الإدارة ينضم إليهم 8 أعضاء يتولى تعيينهم وزير التجارة.

وتوجد حالياً قائمتان رئيسيتان يخوضهما الانتخابات الأولى قائمة نبض التاجر ، التي يقودها عادل ناصر ، رئيس الغرفة الحالي، والقائمة الثانية تحمل شعار الإصلاح والتغيير، يقودها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.