غدا.. إجراء انتخابات الغرف التجارية فى 22 محافظة

كتب إسلام سعيد

تنطلق انتخابات الغرف التجارية، غدا السبت لعدد 22 محافظة، لاختيار مجلس إدارات الغرف للدورة الجديدة لـ 4 سنوات بدءا من 2019 وحتى 2023، وسط صراع كبير فى محافظتى القاهرة والجيزة، مع حسم الانتخابات فى 5 محافظات بالتزكية.

ويشارك نحو 537 الف و829 تاجر على مستوى 22 محافظة لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية فى هذه المحافظات وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الادارة انتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين النصف الآخر حتى يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة، وفق موقع اتحاد الغرف التجارية.

وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه لإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية، لنفتح جميعا صفحة جديدة من اجل مستقبل افضل لأبنائنا باستمرار العمل الدءوب لخلق فرص عمل ونشر النماء والتنمية، ودعم الاقتصاد المصرى، بحسب تصريحات للوكيل أمس الجمعة.

وحسمت التزكية انتخابات 5 محافظات على رأسها غرفة البحيرة التجارية، بعد تقدم 9 مرشحين فقط، وذلك فى الدورة الجديدة 2019-2023 ليفوز بذلك رئيس الغرفة الحالى فتحى مرسى، وكذلك حسم الأقصر بعد تقدم 6 مرشحين فقط، وأخيرا حسم مقاعد الفيوم والشرقية بالتزكية.

وعلى جانب أخر، اشتعل صراع مقاعد القاهرة والجيزة، بعد أن أعلن المهندس ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية عن قائمته التى سيخوض بها الانتخابات والتى تضم" هانى الرواس- على شكرى - صلاح العبد - سيد النواوى - أشرف الشيمى - أيمن عشرى - عماد قناوى - شريف يحيى - احمد الوسيمى - خالد حسنين ).

وأعلن المهندس إيهاب سعيد قائمة "التغيير للتطوير" التى يتزعمها الأسماء والترشيحات النهائية الخاصة بها، حيث تعد القائمة المنافس الأكبر والأبرز لقائمة المهندس إبراهيم العربى على مقاعد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ويأتى على رأس القائمة كلا من المهندس إيهاب سعيد والدكتور عبد العزيز السيد، ورجب العطار ومحمد المهدى وحسن سلامة، وخالد حسن محمود وطلعت القواس وعاطف الأشمونى و ماروى فوزى عطا ومحمد نصار ومحمد هاشم.

وقال إيهاب سعيد، إن قائمته، ضمت مجموعة كبار وشيوخ التجار ذوى الخبرات الكبيرة فى العمل العام ومعهم مجموعة من الشباب لديهم طاقات كبيرة ورغبة فى التغيير وتطوير المنظومة التجارية لخدمة المجتمع والإقتصاد المصرى.

وطالب سعيد، جموع التجار خلال الإنتخابات بالمشاركة الإيجابية وتحرى الدقة فى الإختيار بعناية لمن يستحق تمثيلهم فى مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا بأن التغيير دائما يكون أفضل الخيارات فى لتحقيق المصالح العليا لجموع التجار.

وأعلنت قائمة "التغيير للتطوير" تفاصيل برنامجها الإنتخابى لخدمة المجتمع التجارى، والذى يتضمن فى مجمله مجموعة من الأليات والتشريعات الجديدة التى ستجعل مصر تتصدر الأسواق التجارية الرائدة فى الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب أخر، تجرى انتخابات غرفة الجيزة فى 3 أماكن منها مقر الغرفة بالجيزة، وتشهد غرفة الجيزة التجارية، صراع كبير فى ظل ترشح 28 مرشحاً ستختار الجمعية العمومية للغرفة من 8 مرشحين فقط لعضوية مجلس الإدارة ينضم إليهم 8 أعضاء يتولى تعيينهم وزير التجارة، وتوجد حالياً قائمتان رئيسيتان يخوضهما الانتخابات الأولى قائمة نبض التاجر، التى يقودها عادل ناصر، رئيس الغرفة الحالى، والقائمة الثانية تحمل شعار الإصلاح والتغيير، يقودها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.

وفى الإسكندرية، يحوض 16 مرشحا انتخابات الغرفة لاختيار 9 لمجلس إدارة الغرفة، وتتنافس فى الانتخابات قائمة عطاء وتواصل ويترأسها أحمد محمد احمد الوكيل " رئيس الغرفة الحالى "وتضم أحمد حسن أحمد حسن، أحمد محمد عبد المعبود صقر، شريف فخرى بقطر، عمر خميس عمرالعنيمى، عمرو احمد مصيلحى و محمد السيد زكى المازنى ومحمد حسين ماهر حفنى و محمد على مسعد فتح الله.

وتحمل القائمة الثانية اسم "نبض التجار" وتضم فى عضويتها 5 مرشحين يتصدرهم الدكتور سمير محمود محمد صديق بجانب كل من اشرف مصطفى السيد عارف سلام و خالد سليمان محمد فهمى و جابر محمد محمود عثمان و مازن مصطفى السيد المنوفى، بينما يتنافس أيضًا 2 مرشحين مستقلين وهم كلا من عبد الناصر فرحات و محمد عبد المجيد أبو الفتوح.