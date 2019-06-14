سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 03:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

غدا.. إجراء انتخابات الغرف التجارية فى 22 محافظة

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:52 م
غدا.. إجراء انتخابات الغرف التجارية فى 22 محافظة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق انتخابات الغرف التجارية، غدا السبت لعدد 22 محافظة، لاختيار مجلس إدارات الغرف للدورة الجديدة لـ 4 سنوات بدءا من 2019 وحتى 2023، وسط صراع كبير فى محافظتى القاهرة والجيزة، مع حسم الانتخابات فى 5 محافظات بالتزكية.
 
ويشارك نحو 537 الف و829 تاجر على مستوى 22 محافظة لانتخاب 157 من بين 391 مرشحا لعضوية مجالس ادارات الغرف التجارية فى هذه المحافظات وهم يمثلون نصف عدد أعضاء مجالس الادارة انتظارا لقرار وزير التجارة بتعيين النصف الآخر حتى يكتمل عدد المجلس تمهيدا لتشكيل هيئات مكاتب الغرف لدورة جديدة، وفق موقع اتحاد الغرف التجارية.
 
وناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية جميع من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه لإدلاء بصوتهم فى انتخابات مجالس ادارات الغرف التجارية، لنفتح جميعا صفحة جديدة من اجل مستقبل افضل لأبنائنا باستمرار العمل الدءوب لخلق فرص عمل ونشر النماء والتنمية، ودعم الاقتصاد المصرى، بحسب تصريحات للوكيل أمس الجمعة.
 
وحسمت التزكية انتخابات 5 محافظات على رأسها غرفة البحيرة التجارية، بعد تقدم 9 مرشحين فقط، وذلك فى الدورة الجديدة 2019-2023 ليفوز بذلك رئيس الغرفة الحالى فتحى مرسى،  وكذلك حسم الأقصر بعد تقدم 6 مرشحين فقط، وأخيرا حسم مقاعد الفيوم والشرقية بالتزكية.
 
وعلى جانب أخر، اشتعل صراع مقاعد القاهرة والجيزة، بعد أن أعلن المهندس ابراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية عن قائمته التى سيخوض بها الانتخابات  والتى تضم" هانى الرواس- على شكرى - صلاح العبد - سيد النواوى - أشرف الشيمى - أيمن عشرى - عماد قناوى - شريف يحيى -  احمد الوسيمى - خالد حسنين ).
 
 
وأعلن المهندس إيهاب سعيد قائمة "التغيير للتطوير" التى يتزعمها الأسماء والترشيحات النهائية الخاصة بها، حيث تعد القائمة المنافس الأكبر والأبرز لقائمة المهندس إبراهيم العربى على مقاعد مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ويأتى على رأس القائمة كلا من المهندس إيهاب سعيد والدكتور عبد العزيز السيد، ورجب العطار ومحمد المهدى وحسن سلامة، وخالد حسن محمود وطلعت القواس وعاطف الأشمونى و ماروى فوزى عطا ومحمد نصار ومحمد هاشم.
 
وقال إيهاب سعيد، إن قائمته، ضمت مجموعة كبار وشيوخ التجار ذوى الخبرات الكبيرة فى العمل العام ومعهم مجموعة من الشباب لديهم طاقات كبيرة ورغبة فى التغيير وتطوير المنظومة التجارية لخدمة المجتمع والإقتصاد المصرى.
 
وطالب سعيد، جموع التجار خلال الإنتخابات بالمشاركة الإيجابية وتحرى الدقة فى الإختيار بعناية لمن يستحق تمثيلهم فى مجلس إدارة الغرفة، مؤكدا بأن التغيير دائما يكون أفضل الخيارات فى لتحقيق المصالح العليا لجموع التجار.
 
وأعلنت قائمة "التغيير للتطوير" تفاصيل برنامجها الإنتخابى لخدمة المجتمع التجارى، والذى يتضمن فى مجمله مجموعة من الأليات والتشريعات الجديدة التى ستجعل مصر تتصدر الأسواق التجارية الرائدة فى الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
 
 
وعلى جانب أخر، تجرى انتخابات غرفة الجيزة فى 3 أماكن منها مقر الغرفة بالجيزة، وتشهد غرفة الجيزة التجارية، صراع كبير فى ظل ترشح  28 مرشحاً ستختار الجمعية العمومية للغرفة من 8 مرشحين فقط لعضوية مجلس الإدارة ينضم إليهم 8 أعضاء يتولى تعيينهم وزير التجارة، وتوجد حالياً قائمتان رئيسيتان يخوضهما الانتخابات الأولى قائمة نبض التاجر، التى يقودها عادل ناصر، رئيس الغرفة الحالى، والقائمة الثانية تحمل شعار الإصلاح والتغيير، يقودها عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز.
 
وفى الإسكندرية، يحوض 16 مرشحا انتخابات الغرفة لاختيار 9 لمجلس إدارة الغرفة، وتتنافس فى الانتخابات قائمة عطاء وتواصل ويترأسها أحمد محمد احمد الوكيل " رئيس الغرفة الحالى "وتضم أحمد حسن أحمد حسن، أحمد محمد عبد المعبود صقر، شريف فخرى بقطر، عمر خميس عمرالعنيمى، عمرو احمد مصيلحى و محمد السيد زكى المازنى ومحمد حسين ماهر حفنى و محمد على مسعد فتح الله.
 
 
وتحمل القائمة الثانية اسم "نبض التجار" وتضم فى عضويتها 5 مرشحين يتصدرهم الدكتور سمير محمود محمد صديق بجانب كل من اشرف مصطفى السيد عارف سلام و خالد سليمان محمد فهمى و جابر محمد محمود عثمان و مازن مصطفى السيد المنوفى، بينما يتنافس أيضًا 2 مرشحين مستقلين وهم كلا من عبد الناصر فرحات و محمد عبد المجيد أبو الفتوح.
 

الغرف التجارية

الجيزة

التزكية

انتخابات

ابراهيم العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 635 جنيها للجرام

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

مجموعة مصر.. أوغندا تعد كل لاعب بـ188 مليون شلن مكافأة التتويج باللقب

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

منتخبات امم افريقيا 2019.. نيجيريا تحلم باللقب الرابع فى بلاد الفراعنة.. الثعلب الألمانى روهر يعيد الروح للكتيبة الخضراء.. أحمد موسى النجم الأبرز.. ولماذا سمى المنتخب بـ"النسور الخضر"؟

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

لأول مرة.. تطبيق تقنية الفيديو فى كوبا أمريكا 2019

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

شاهد فى دقيقة.. 5 محطات فى قضية الطفل يوسف من البداية للنهاية

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

الفنان الكبير رشوان توفيق يفتح قلبه وصندوق ذكرياته «1 - 2»: بدأت حياتى مساعد مخرج ومذيعا لبرامج الشباب.. الشيخ الشعراوى أغمض عينيه حتى لا يرى أحد مشاهدى وهذه تفاصيل حواراتى معه حول الدين والفن

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

منتخب مصر يتراجع مركزا فى تصنيف الفيفا قبل امم افريقيا 2019

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. أغنى 4 سيدات على مستوى العالم

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

العالم هذا الصباح.. إضراب نسائى فى سويسرا.. السعودية تسقط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى.. أمريكا تنشر فيديو يظهر تورط إيران على هجوم خليج عمان.. وتورنتو يحرز لقب دورى السلة الأمريكى للمرة الأولى

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة