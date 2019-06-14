غداً.. النيابة تحقق فى واقعة ضبط تمثال أثرى فى كمين شمال أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تحقق نيابة إدفو شمال محافظة أسوان، غداً السبت، فى واقعة ضبط تمثال يشتبه فى أثريته داخل سيارة بحوزة أحد الأشخاص أثناء مروره بكمين مدينة إدفو الزراعى.

وتنتظر نيابة أسوان، تقرير اللجنة الفنية التى تم تشكيلها من وزارة الآثار، برئاسة محمد الإدريسى مسئول الضبطيات الأثرية بمنطقة آثار إدفو، ومفتشى الآثار علاء أحمد كمال، ومحمد صابر أحمد، لمعاينة التمثال وإعداد تقرير عن مدى أثرية المضبوط من عدمه، وتحرر المحضر 55ع م.

وتلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، تلقى إخطاراً من العميد طارق هجرس رئيس مباحث مديريه أمن أسوان، يفيد بوصول معلومات للمقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه رئيس فرع البحث والمقدم إيهاب حمدي وكيل فرع البحث، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة، وبتشكيل فريق بحث بقيادة النقباء محمد إمبابي وسيد الطويل ومحمد كامل وأحمد إسماعيل، تمكنت القوة الأمنية التى ترأسها ملازم أول محمد السعدنى، من استيقاف قائد سيارة أمام كمين إدفو الزراعى، يدعى "م. م. غ" 40سنة، مقيم أول أسوان، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على تمثال صغير يشتبه فى أثريته يبلغ طوله متر تقريباً ومثبت على قاعدة جرانيتية وفى ظهر التمثال مجموعة من النقوش الفرعونية.