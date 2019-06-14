عندك زغطة.. خطوات تعلمك كيفية التخلص منها بعد الجراحة

كتبت إيناس البنا

الفواق أو الزغطة هى تقلصات لا إرادية للحجاب الحاجز، وهى العضلات التي تفصل الصدر عن البطن وتلعب دورًا مهمًا في التنفس، وتسمى الفواق التي تستمر أكثر من 48 ساعة الفواق المستمرة، بينما تسمى الفواق الطويلة التي تستمر لأكثر من شهر بالفواق المستعصية، وفقًا للموقع الطبى "WebMD".

في البداية، يمكن علاج الفواق بعد العملية الجراحية المستعصية باستخدام علاجات غير ضارة وموضعية ومحفزة، مثل ابتلاع الماء بسرعة أو بعض قطع من الثلج، وحبس النفس، والتنفس من كيس ورقي، ولكن إذا استمرت فترة طويلة، يمكن النظر في التدخل الدوائي من قبل الطبيب المعالج.



الزغطة بعد العلميات الجراحية

تشمل العوامل التي تثير الفواق في المرضى الذين يخضعون لإجراءات طبية التخدير، انتفاخ المعدة أثناء التهوية بقناع صمام الكيس، والتلاعب أثناء العمليات الجراحية للحجاب الحاجز، والأدوية المخدرة.

إذا استمرت الفواقات المستعصية بعد الجراحة، على الرغم من محاولات العلاجات غير الضارة، يمكن إعطاء جرعات من أدوية مثبطات مضخة البروتون كجرعة وحيدة من 25 إلى 50 ملليجرام أو يمكن وصفه شفهيًا على شكل 25 ملليجرام ثلاث مرات يوميًا، وفقًا لتقرير الموقع، فهو علاج فعال وموجه للفواق يوصف إلى مرض الجزر المعدي المريئي.