عصابة السبعة تعترف: سرقنا 25 دراجة بخارية وسقطنا بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 7 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية، أنهم يستخدمون أسلوب توصيل الأسلاك فى السرقة، وأضافوا أنهم سرقوا 25 دراجة بخارية، وباعوها لعملائهم، حتى تم القبض عليهم بالشيخ زايد.

وقال المتهمون أنهم كانوا يمارسون نشاطهم، بمدينة الشيخ زايد، ومدينة 6 أكتوبر، حيث يستقل اثنين منهم، دراجة بخارية، للبحث عن الدراجات المركونة أمام العقارات، ثم يستغلون هدوء حركة المارة بالشارع، ويستولون عليها.

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات للرائد أحمد صبرى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تفيد تورط أفراد تشكيل عصابى فى سرقة عدد كبير من الدراجات البخارية، وبيعها لعملائهم.

وبالحصول على إذن من النيابة، وإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، تبين أنهم "عاطلين"، سبق اتهام عدد منهم فى قضايا سابقة.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام العميد عمرو حافظ مأمور قسم ثان الشيخ زايد، بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن الدراجات البخارية المسروقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.