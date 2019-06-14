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عشان صحة أسنانك وحمايتها من التسوس.. أطعمة متكترش منها

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:00 م
عشان صحة أسنانك وحمايتها من التسوس.. أطعمة متكترش منها صحة الاسنان-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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قد تتعرض الأسنان واللثة للالتهابات والتسوس الشديد، قد يكون ذلك نتيجة اهمال نظافتها وغسلها أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض ولكن السبب الأكثر شيوعا هو تناول بعض الأطعمة الضارة على صحة الأسنان والتى تزيد من التسوس والالتهاب.

وحسب ما ذكره موقع  healthline فإن هناك بعض الأطعمة يجب الابتعاد عنها لحماية أسنانك وهى:

 قلل من الحلويات

 

حلويات
حلويات

 

تعتبر الحلويات من أبرز الأطعمة التى تزيد من التسوس والالتهاب وخصوصا الشيكولاتة، لذلك ينصح بالحد من تناولها وخصوصا للأطفال والاهتمام بغسل الأسنان بعد تناول الحلوى.

 

بلاش كحول 

تحتوى المشروبات الكحولية على بعض المواد التى تسبب تسوس شديد فى الاسنان وتؤثر على صحتها وتزيد من الالتهابات.

المشروبات الغازية هتبوظ سنانك

 

مشروبات غازية
مشروبات غازية

 

نظرا لاحتواء المشروبات الغازية على نسبة كبيرة من الصودا فأنها تعمل على تكسير الاسنان ضعفها وتزيد من خطر التسوس.

 

الأطعمة الحمضية
 

تسبب الأطعمة الحمضية مثل "البرتقال والليمون والجريب فروت"، مشكلات عديدة فى الأسنان وأبرزها التسوس والضعف ، كما تسبب تقرحات الفم.

الفواكه المجففة

 

فواكه مجففة
فواكه مجففة

على الرغم ان الفواكه المجففة تحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم إلا أنها تسبب مشكلات فى الأسنان مثل التسوس والالتهاب.


صحة الاسنان

الاسنان

الحلويات

تسوس الاسنان

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