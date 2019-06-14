عاصفة من السخرية على تويتر بعد وصف ترامب ولى عهد بريطانيا بأمير الحيتان

كتبت ريم عبد الحميد

تعرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لعاصفة من السخرية على الإنترنت بعد خطأ هجائى جديد له على تويتر، جعله يصف ولى العهد البريطانى الأمير تشارلز بأمير الحيتان.

حيث كتب ترامب تغريدة أمس، الخميس، عن لقاءاته مع القادة الأجانب، قال فيها: "إننى التقى وأتحدث مع الحكومات الأجنبية كل يوم. فقد التقيت لتوى مع ملكة إنجلترا وأمير الحيتان ورئيسة الوزراء بريطانيا ورئيس وزراء إيرلندا ورئيس فرنسا ورئيس بولندا،وقد تحدثنا فى كل شىء.. هل ينبغى أن أطلب الإف بى أى بشان هذه المكالمات والاجتماعات؟ يا لها من سخافة فلن أكون محل ثقة أبدا".

وكانت هذه التغريدات ردا على الجدل الذى أثاره بعد أن قال إنه لا يمانع الحصول على معلومات ضد خصومه من دول أجنبية.

وبدلا من أن يكتب ترامب فى تغريدته أمير ويلز Prince of wales، كتبها Prince of whales، والتى تعنى أمير الحيتان.

وتقول صحيفة التايمز البريطانية إنه على الرغم من أن شخص ما فى البيت الأبيض قد قام بتصحيح الخطأ بعد 24 دقيقة، إلا أن الوقت كان قد تأخر للغاية لوقف السخرية.

ونشر البعض على تويتر تغريدات ساخرة منها واحدة تتضمن صورة لعربة بها حوت، مصحوبة بتعليق "صورة لأمير الحيتان تم التقاطها اليوم".

https://twitter.com/GraemeDemianyk/status/1139158896789065729

تغريدة أخرى تسخر من حوت ترامب

https://twitter.com/DanielChappers/status/1139155777078403073