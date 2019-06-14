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طبيبة تتهم زوجها بتحريض بلطجية لمحاولة خطفها وتشويه وجهها

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:56 ص
طبيبة تتهم زوجها بتحريض بلطجية لمحاولة خطفها وتشويه وجهها محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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حررت زوجة بلاغ ضد زوجها، أمام قسم شرطة أكتوبر، ادعت فيها قيام زوجها بتحريض بلطجية على التعدى عليها ومحاولة خطفها.

وأكدت الزوجة فى بلاغها: "ساقنى حظى التعيس فى الوقوع فى قبضة رجل يعمل بشكل حر ليقنعنى بالزواج منه بعد فترة تعارف قصيرة، لأعيش 7 شهور زواج خرجت منها مدمرة نفسيا وجسديا من كثرة إيذائى، وعندما طلبت الطلاق ثار وكاد أن يقتلنى وبات يهددنى بصور وفيديوهات خاصة تجمعنى به".

وتتابع سمية.ع.أ، الطبيبة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" حرض على ضربى بواسطة بلطجية أصابونى بجروح غائرة بواسطة سلاح أبيض، وكدمات أثر تعذيبهم لي، ليعاقبنى على مشادات وقعت بينا عندما هددته بطلب الطلاق .

وتتابع: "خلال شهور الزواج، أجبرنى على الإنفاق عليه، وتحولت معاملته اللطيفة لضرب وإيذاء وسب رغم مكانتى الاجتماعية، ورغم كل ما أفعله يصب غضبه على، ويعاقبنى بالإساءة ويعنفنى ويسخر منى أمام أهله وأقاربى" .

وأكملت: "واصل ابتزازى وهددنى بتدمير سمعتى بنشر صورى الخاصة على صفحات إباحية، عندما أخبرته بنيتى بإقامة بدعوى الطلاق، وتركنى معلقة لعامين ورفض طلاقى، وحاول اصطحابى بالقوة للمنزل، وواصل تهديداته وملاحقته المستمرة لى وتحريض الخارجين على القانون الذى تجمعه وإياهم علاقات مشبوهة، على إيذائى".


محكمه الاسره

تعذيب وتشويه

العنف ضد المراه

رجال عنيفون

الذل والاهانه

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