سوبر كورة
Ads
الجمعة، 14 يونيو 2019 11:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

طائرة مصر للطيران الجديدة تقلع من "سياتل الأمريكية" فى طريقها لمطار القاهرة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:21 م
طائرة مصر للطيران الجديدة تقلع من "سياتل الأمريكية" فى طريقها لمطار القاهرة طائرة مصر للطيران
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقلعت منذ قليل، طائرة مصر للطيران الثالثة التي تحمل حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.

620191420532980-6a184dc2-5c66-4a06-a7ea-c1a30ef9b098

ومن المنتظر، أن تصل طائرة الدريملاينر مطار القاهرة الدولي، غدا السبت، على متنها وفد من مصر للطيران، كان قد تسلمها من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبه، حضره  مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

620191420532980-783e00e1-1320-4d43-8b94-fbd399c0c510

وتجدر الإشارة إلى ان طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصرللطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.


 
620191420532980-944349c3-b80d-443b-9e2c-9553a95ea47b
 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

مصر للطيران

المطار

طائرة الدريملاينر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر للطيران تختتم جسرها الجوى لموسم العمرة الأسبوع المقبل.. الشركة تنقل 100 الف معتمرا عبر 500 رحلة.. ومطار القاهرة يستعد لأعمال الصيانة والتطوير بالصالة الموسمية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

الخميس، 13 يونيو 2019 06:30 م

وفد "مصر للطيران" يزور سياتل الأمريكية غدا لتسلم طائرة الأحلام الثالثة

الأحد، 09 يونيو 2019 03:03 م

مصر للطيران تحتفل بوصول رحلتها الافتتاحية إلى مطار دالس بواشنطن

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 10:37 م

"مصر للطيران" تعلن مشاركتها فى معرض أوروبا للشحن الجوى بألمانيا

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 04:29 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

دورى بلاي ستيشن فى غرفة عمر جابر بمعسكر المنتخب

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس المقبل.. آخر موعد لحجز وحدات الإعلان الـ11 بمشروع الإسكان الاجتماعى

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

روسيا تمنح خريجى جامعاتها شهادات رقمية بدءا من عام 2021

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

لإنقاذ والده من الموت.. طفل صينى يلتهم الطعام بشراهة ليتبرع بالنخاع لأبوه

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

وزير الدفاع الأمريكى: هجمات إيران فى خليج عمان تهديدًا للأمن بالمنطقة

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

فيديو.. رئيس تركمانستان يبرز مهاراته فى إطلاق النار من دراجة هوائية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

القبض على 9 متهمين اعترفوا بسرقة 60 مركبة فى السعودية

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

فيديو.. لحظة انهيار مروعة لجسر أعلى نهر فى مقاطعة جوانجدونج بالصين

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

مدرب المنتخب: حققنا حتى الآن 80‎%‎ من خطتنا.. ونأمل فى الحفاظ على مستوانا بعد الدقيقة 70

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

الإندبندنت تستمر فى فضح "ولد الغلابة" فى إعلان فيلم Breaking Bad الجديد

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

ساعة هازارد فى حفل ريال مدريد بمليون و700 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة