طائرة مصر للطيران الجديدة تقلع من "سياتل الأمريكية" فى طريقها لمطار القاهرة

كتب محمود عبد الغنى

أقلعت منذ قليل، طائرة مصر للطيران الثالثة التي تحمل حروف تسجيل SU-GEU من طراز الدريملاينر B787-9، من مصنع ايفيريت بمدينة سياتل الأمريكية، في طريقها إلى مطار القاهرة الدولى، للانضمام إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن صفقة شراء 6 طائرات من بوينج.

ومن المنتظر، أن تصل طائرة الدريملاينر مطار القاهرة الدولي، غدا السبت، على متنها وفد من مصر للطيران، كان قد تسلمها من مدينة واشنطن، بعد إنهاء الاختبارات النهائية الخاصة بالطائرة، وأقامت شركة بوينج حفلا بهذه المناسبه، حضره مديري التعاقدات والمبيعات بشركة بوينج لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط إلى جانب وفد الشركة الوطنية من الطيارين وأفراد الركب الطائر ومهندسي الصيانة والأعمال الفنية وكل من القطاع المالي والشئون القانونية وقطاع التخطيط واقتصاديات التشغيل والأمن والادارات العامة للبحوث والتطوير والدعاية والإعلام.

وتجدر الإشارة إلى ان طائرة بوينج دريملاينر B787-9 Dreamliner هي أحدث الطرازات العالمية التي انضمت لأسطول مصرللطيران مؤخرا وتتسع إلى 309 مقعدًا بواقع 30 مقعدًا ماسيًا على متن درجة رجال الأعمال، 279 مقعدًا على متن الدرجة السياحية، وهي مزودة بأحدث وسائل الراحة والرفاهية وأحدث التقنيات التي تلبي احتياجات عملائها من المسافرين.







