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طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع مختلفة فى قطاع غزة

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:51 ص
طائرات إسرائيلية تشن سلسلة غارات على مواقع مختلفة فى قطاع غزة قصف فى قطاع غزة - أرشيفية
أ ش أ

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شنت طائرات إسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع والأهداف فى قطاع غزة، ما أوقع دمارا فى ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرات حربية من نوع (إف 16) قصفت بثلاثة صواريخ موقعا شرق حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.كما قصفت بصاروخين منطقة الميناء غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ودمرته، دون وقوع إصابات فى صفوف المواطنين.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلى عدة قذائف على أراض زراعية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأوقعت خسائر مادية فى المكان، وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق صاروخ من غزة سقط على مدينة (سديروت) المحاذية للقطاع، مساء أمس، دون وقوع إصابات، فيما تجوب طائرات الاستطلاع الإسرائيلية مختلف أجواء القطاع طوال ساعات الليل وحتى صباح اليوم على ارتفاعات منخفضة.

 


قطاع غزة

طائرات اسرائيلية

طائرات استطلاع اسرائيلية

جيش الاحتلال الاسرائيلى

الاراضى الفلسطينية

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