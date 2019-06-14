ضبط 56 قضية تموينية و21 سلاحا وتنفيذ 1750 حكما قضائيا بالمنيا

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شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون والقضايا التموينية والمخالفات المرورية.

وذكر بيان صادر عن مديرية أمن المنيا، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 56 قضية تموينية متنوعة، كما تم تنفيذ 1750 حكما قضائيا، فضلا عن ضبط 21 قطعة سلاح بدون ترخيص و4 بنادق خرطوش و22 طلقة، بالإضافة إلى ضبط 8 قضايا مخدرات منها 4 اتجار و4 تعاطى.

وفى مجال الحملات المرورية، تم تحرير 3895 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تحليل عينات 47 سائقا وتبين إيجابية عينة 4 حالات بشأن تعاطيهم المواد المخدرة.

وتمكنت شرطة المرافق من رفع وإزالة 360 حالة إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين، فضلا عن ضبط 11 مخالفة على نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.