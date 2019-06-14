ضبط 52 متهم وتشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط "52" متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، و"6" هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

وتم ضبط تشكيل عصابى ضم متهمين إرتكبا حادثين سرقة سيارتين، وضبط "25" متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.