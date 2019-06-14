ضبط 4063 هاربا من أحكام وتحصيل 152326 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 4063 متهما، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و1223 حكما جزئيا، و143 حكم مستأنف، 2642 حكم غرامات، 48 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 152 ألفا و326 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.