ضبط 25954 مخالفة مرورية و97 قضية بيئة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط "278" دراجة نارية مخالفة، وضبط "2 سيارة – دراجة نارية"، مبلغ بسرقتها، كما تم فحص "133" من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم الماد المخدرة، تبين إيجابية "10" منهم.

وتم ضبط "25954" مخالفة مرورية متنوعة، "1869"مخالفة مرافق متنوعة، "97" قضية بيئة، وضبط "40" قضية مصنفات متنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.