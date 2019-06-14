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ضبط 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:50 م
ضبط 25 قضية تموينية خلال حملة على الأسواق بأسوان حمله تموينيه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث التموين بأسوان، برئاسة المقدم إسلام ياسين، من ضبط 25 قضية تموينية متنوعة خلال حملة على الأسواق.

 

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً يفيد بضبط قضية سلع مجهولة المصدر، و4 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا استخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى "سجائر وكروت شحن"، و8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية.

 

وفى سياق آخر، تمكنت شرطة المرافق بأسوان من ضبط 103 مخالفات متنوعة، شملت 78 حالة رفع إشغالات بالطريق العام، و25 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.


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اسوان

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