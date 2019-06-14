ضبط 209 قطعة سلاح بينها 55 بندقية بحوزة 187 متهم خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى ضبط 209 قطعة سلاح نارى بحوزة 187 متهم، شملت "17 "بندقية آلية، و"38" بندقية خرطوش، و "17" طبنجة "136"، فرد محلى"303"، طلقة مختلفة الأعيرة "20" خزينة متنوعة، "228" قطعة سلاح أبيض.