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ضبط 1299 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية

الجمعة، 14 يونيو 2019 03:59 م
ضبط 1299 مخالفة مرورية بالطرق العامة فى القليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 1299 مخالفة مرورية.

 

كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت عن تحرير 1299مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية وتحرير139 مخالفة إنتظار خاطئ، و192 حالة تصالح فورى، وسحب 25 دراجة نارية وحجز 8 دراجات، وتحصيل مبلغ 28800 جنيه.

 

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و8 حالات تصالح.

 

 


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