ضبط 12 عنصرا إجراميا أخطرهم "اللص" بحوزتهم مخدرات وسلاح فى شبين القناطر

القليوبية - نيفين طه

شنت أجهزة الأمن والبحث الجنائى بالقليوبية حملة مكبرة على مركز شبين القناطر لضبط تجار السلاح والمخدرات والمسجلين خطر أسفرت عن ضبط 12 متهما من العناصر الإجرامية الخطرة من بينهم العنصر الإجرامى "إسلام اللص" وبحوزته سلاح آلي بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية للواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بتكثيف الحملات علي البؤر الإجرامية لإرساء الأمن والأمان وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، وبناء عليه جرى شن حملة مكبرة علي مركز شبين القناطر قادها اللواء يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وشارك فيها العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم محمد السايح رئيس مباحث شبين القناطر.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 عنصر إجرامي بينهم 4 متهمين من حائزى المواد المخدرة والاسلحة النارية 8 متهمين فى قضايا ضبط وأحضار ومراقب هارب و فرض اتاوه و تزوير فى محررات رسمية وسمسرة وهاربين من احكام جنايات و2 سلاح ناري بندقية الية و3 فرد روسى و12 طلقة و3 قضايا مخدرات بإجمالي نصف كيلو هيروين و60 قضيه في مجال المرافق العامة و149 قضيه ومخالفة مرورية متنوعة.

كما ضبط "إسلام م ك" وشهرته "إسلام اللص" عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 10741 لسنة 2019 جنح مركز شبين القناطر سرقة سيارة، الهارب من المراقبةعلى ذمة القضية رقم 6035 لسنة 2011 م جنايات قسم الخصوص – سرقة بالإكراه ، الحكم 5سنوات مراقبة بحوزته سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 x 39 تحمل رقم 03 و2 خزينة و10 طلقة من ذات العيار وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الإتجار .

وضبط محمد م م سن 35 عاطل حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام وحدة مرور عرب العليقات دون وجه حق ومجال النصب والتزوير في المحررات الرسمية جرى ضبط ياسر س خ عاطل وذلك لقيامه ببيع أوراق خاصة بإدارة مرور القليوبية بوحدة مرور عرب العليقات بدون مقتضى والنصب على المواطنين وايهامهم بأن تلك المستندات اللازمة لإجراءات الترخى دون التصريح بالموافقة من الجهات وضبط مسعد الطوخى وخالد ح ق عاطل لقيامهما بممارسة اعمال السمسرة بوحدة المرور.