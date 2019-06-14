ضبط هارب من المؤبد وآخرين من 6 سنوات وتنفيذ 451 حكما بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط المدعو "وائل. ح. م" هارب من حكم بالمؤبد والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1727 / 2015 جنايات قسم ثان الغردقة، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنية.

كما تم ضبط المدعوة "مروة. إ. ع" والمطلوب التنفيذ عليها في القضية رقم 1478 / 2014 جنايات قسم ثان الغردقة والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنية.

كذلك تم ضبط المدعو "أبو الحسن. م. ح" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 189 / 2017 جنايات قسم مرسي علم حصر رقم 157/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الأف جنية

كما تم ضبط وتنفيذ 451 حكم بينها 92 جنح حبس جزئي، و8 حكم جنح حبس مستأنف، و287 حكم جنح غرامات جزئية، و5 حكم جنح غرامات مستأنف، و86 حكم جنح مخالفات، وكانت إجمـالي الأحكـام المنفذة 451 حكم .