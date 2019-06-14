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ضبط مصنع مخدرات ينتج أقراص الإكستاسى المخدرة بالإسكندرية

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:40 م
ضبط مصنع مخدرات ينتج أقراص الإكستاسى المخدرة بالإسكندرية المتهم
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة أحد العناصر تصنيع أقراص الإكستاسى المخدر بالإسكندرية ، حيث تم ضبط المتهم في واحدة من الضربات الأمنية لتجار المخدرات.

    

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطل ، ، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية ، ومحكوم عليه غيابياً فى قضيتى مخدرات بالسجن 20 سنة تخصص نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة التخليقية وخاصةً مخدر الإكستاسى ومحاولته تصنيع ذلك المخدر مستخدماً مكبس بدائى الصنع متخذاً من محافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى لترويج تلك المواد على متعاطيها من الشباب وخاصةً بالحفلات التى تقام خلال موسم الصيف ، وتم رصده والوقوف على نشاطه .

وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهم أثناء تواجده في المنتزه، حيث أسفر تفتيش منزله عن ضبط مكبس لتصنيع أقراص الإكستاسى بمشتملاته ، و11  إسطمبات حديدية وقوالب مختلفة الأحجام والأشكال "تستخدم فى كبس الأقراص المخدرة"، وكمية لمادة (إم. دى . إم. إيه) المخدرة وزنت 20 جرام "المادة الفعالة لتصنيع مخدر الإكستاسى" ،وكمية كبيرة لمساحيق مختلفة الألوان خاصة بتصنيع الأقراص المخدرة ،وكمية لمادة (دى . إم. تى) المخدرة وزنت 17جرام .

وضبطت أجهزة الأمن 76 زجاجة مخدرة لعقار "كيتامين"، وستة ألأف وخمسمائة قرص مخحدر لعقار "كبتاجون"، وأربعمائة قرص مخدر لعقار إكستاسى "خبوط"، و299 طابع مخدر لعقار "إل . إس . دى"، وكمية لمخدر الكوكايين وزنت 5 جرام ، و10 أقراص مخدر لعقار "ترامادول".

وجاء من ضمن المضبوطات خمسمائة وثلاثة ألف وثلاثمائة جنيه مصرى ، و1609 دولار أمريكى- 200 يورو – 250 جنيه إسترلينى وهاتف محمول وميزان ديجيتال .

 

 


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أقراص الإكستاسى

تصنيع المخدرات

صناعة المخدرات بالاسماعيلية

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