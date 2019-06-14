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ضبط فسخانى لحيازته 100 كيلو أسماك فاسدة بالوراق

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:38 ص
ضبط فسخانى لحيازته 100 كيلو أسماك فاسدة بالوراق فسيخ فاسد - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب محل "فسخاني"، لاتهامه بحيازة 100 كيلو من الفسيخ غير صالح للإستهلاك الآدمي بالوراق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة،  إلى تورط " محمود. م " صاحب محل ( فسخاني ) بالوراق،  بتجميع كميات كبيرة من الأسماك المملحة ( فسيخ ) منتهية الصلاحية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لبيعها للمواطنين.

وبمداهمة المحل، تم ضبط مالكه، وضبط بحوزته 100 كيلو من الفسيخ غير صالح للإستهلاك الآدمي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


فسيخ فاسد

مباحث التموين

الوراق

أمن الجيزة

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