ضبط عاطل بحوزته 28 قطعة حشيش بقصد الإتجار فى القصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة القصير برئاس الرائد هيثم الجرفى، رئيس المباحث، من ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش المخدر بقصد الإتجار.

كان اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطاراً من الرائد هيثم الجرفى، رئيس مباحث قسم شرطة القصير، يفيد ضبط المدعو " مصطفى. ع. ب" عاطل ومقيم القصير – البحر الأحمر، وبحوزته 24 قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى 405 جنيه – هاتف محمول عند تواجده بمنطقة العوينة " دائرة القسم ".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والمبلغ المالي متحصلات البيع، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 644/2019 إدارى قسم القصير، وأخطرت النيابة العامة.



