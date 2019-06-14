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ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمطروح

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:27 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمطروح ضبط عاطل - ارشيفية
مطروح - حسن مشالي

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط عاطل  بحوزته 8 قطع ونصف طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء  هشام نصر مدير امن مطروح، إخطارا  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، من ضبط "علي م  ا "- 21 سنة، عاطل، مقيم مطروح،  وبحوزته 8 قطع كبيرة الحجم من جوهر الحشيش المخدر  وزنت حوالي 80 جرام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار،  وتم التحفظ على المتهم والمواد المخدرة المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

المخدرات

مطروح

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