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ضبط تمثال أثرى داخل سيارة أثناء مرورها بكمين إدفو فى أسوان.. صور

الجمعة، 14 يونيو 2019 01:48 ص
ضبط تمثال أثرى داخل سيارة أثناء مرورها بكمين إدفو فى أسوان.. صور مسئول الآثار أثناء فحص التمثال
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة إدفو بأسوان، مساء أمس الخميس، من ضبط سيارة بالكمين الزراعى بمدينة إدفو، عثر بحوزة سائقها على تمثال أثرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطاراً من العميد طارق هجرس رئيس مباحث مديريه أمن أسوان، يفيد بوصول معلومات للمقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه رئيس فرع البحث والمقدم إيهاب حمدي وكيل فرع البحث، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة، وبتشكيل فريق بحث بقيادة النقباء محمد إمبابي وسيد الطويل ومحمد كامل وأحمد إسماعيل، تمكنت القوة الأمنية التى ترأسها ملازم أول محمد السعدنى، من استيقاف قائد سيارة أمام كمين إدفو الزراعى، يدعى "م. م. غ" ٤٠ سنة، مقيم أول أسوان، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على تمثال صغير يشتبه فى أثريته يبلغ طوله متر تقريباً ومثبت على قاعدة جرانيتية وفى ظهر التمثال مجموعة من النقوش الفرعونية.

تم تشكيل لجنة فنية من وزارة الآثار، برئاسة محمد الإدريسى مسئول الضبطيات الأثرية بمنطقة آثار إدفو، ومفتشى الآثار علاء أحمد كمال، ومحمد صابر أحمد، لمعاينة التمثال وإعداد تقرير عن مدى أثرية المضبوط من عدمه، وتحرر المحضر 55ع م.

 التمثال المضبوط

التمثال المضبوط

خلفية التمثال
خلفية التمثال

مسئول الآثار أثناء فحص التمثال
مسئول الآثار أثناء فحص التمثال

 


تمثال اثرى

كمين ادفو الزراعى

اسوان

الاثار

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