صور.. "مياه الأقصر" تنظم ورشة عمل حول تأمين محطات المياه من مخاطر الحريق

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، ورشة عمل بعنوان (تأمين محطات مياه الشرب والصرف الصحى من مخاطر الحريق)، وذلك برعاية اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وإنطلاقاً من حرص الشركه على تفعيل دور السلامة والصحة المهنية بما يتضمن سلامة العاملين والحفاظ على الممتلكات العامة من مخاطر الحريق.

وتم تنظيم ورشة العمل في مركز التدريب بشركة المياة بالأقصر، وذلك بمتابعة الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وبالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية ومدرية القوى العاملة والهجرة بالأقصر، بهدف تدريب العاملين ومسؤولى السلامة والمديرين على الإجراءات الواجب إتباعها لتجنب حوادث الحريق وطرق التعامل والسيطرة السريعة حال حدوثها .

وحضر الورشة كل من العميد أسامة خليل نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الأقصر، والمهندس عبد الله جاد مدير إدارة السلامة المهنية بشركة مياه الأقصر، والعقيد شريف النحاس مدير إدارة الحماية المدنية، والمقدم محمد نور الدين رئيس قسم الوقاية بالحماية المدنية، والمقدم محمد حسن جلال ضابط قسم الوقاية، والمهندس أرسانى نظير مفتش سلامة وصحة مهنية، والمهندس منى محمد محمود مفتش سلامة وصحة مهنية، والمقدم حاتم متولى ضابط قسم الوقاية.



شركة مياه الأقصر تنظم ورشة عمل حول تأمين محطات المياة من مخاطر الحريق



شركة مياه الأقصر تنظم ورشة عمل حول تأمين محطات المياة من مخاطر الحريق