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صور.. محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها ويوجه برفع كفاءتها

الجمعة، 14 يونيو 2019 06:23 م
صور.. محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها ويوجه برفع كفاءتها
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عدد من الشواطئ لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمصطافين، وأعمال النظافة واحتياجات الشواطئ، بمرافقة المهندس تامر سعيد السكرتير العام والمهندس احمد الإسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها (1)

ووجه المحافظ، بدراسة مقترح بتخصيص ساحة انتظار للسيارات داخل شاطئ روميل  وتمهيده، لمنع تكدس  السيارات بالمدخل، والحفاظ على النظافة العامة،  وسرعة تجهيز الحمامات وتوفير المياه اللازمة لها، من خلال شركة مياه الشرب والصحي، مع التزام أصحاب تراخيص الشماسى، بمسئولية الحفاظ على نظافة الأماكن الخاصة بهم على الشاطئ.

محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها (2)

ووجه محافظ مطروح بسرعة تمهيد شارع باب البحر المؤدى إلى منطقة أندلسية، عقب انهاء أعمال محطة الصرف الصحى، استعدا لرصفه.

 كما كلف مجلس مدينة مرسى مطروح، بإعادة استغلال وتطوير حديقة باب البحر وتشجيرها وإنارتها لاستقبال المواطنين مع التأكيد على تكثيف أعمال النظافة.

محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها (3)

و تفقد اللواء مجدي الغرابلي، المنطقة المقترحة لعمل مشروع شارع  مصر، لتوفير أماكن لمشروعات الشباب المتقدمين للمشروع،  مع تذليل كافة العقبات  وإزالة الإشغالات بالمنطقة، والتشديد على ضرورة التزام أصحاب العقارات المحيطة  بقرار توحيد لون الواجهات، مع مسئولية رؤساء الأحياء بمتابعة التنفيذ وقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الملتزمة، حفاظا على المظهر الحضاري ومنع العشوائية.

 
محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها (4)
 

 

محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها (5)
 

 

محافظ مطروح يتفقد الشواطئ والخدمات المتوفرة بها (6)

محافظة مطروح

شواطئ مطروح

شاطئ روميل

اعمال النظافة

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