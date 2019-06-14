صور.. محافظة البحر الأحمر: تركيب خط انحدار محطة الصرف رقم 7 بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن استمرار تركيب خط الانحدار الخاص بمحطة الصرف الصحى رقم 7 بمنطقة ذهبية.

وأكدت المحافظة في بيان لها اليوم، أن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، أكد على مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من أعمال تركيب خط الانحدار على الطريق الواصل من محطة رافع الصرف الصحى رقم 7 ومنطقة شارع النصر ومنطقة المشروعات وجزء من شارع السلام .

كما أكد البيان أن المحافظ شدد على شركة المياه والصرف الصحى بالغردقة بإزالة الربو الناتج من أعمال الحفر بطريق الخدمة وأيضا سحب الفورى للمياه الجوفية أول بأول.



تركيب خط انحدار محطة الصرف رقم 7 بالغردقة



تركيب خط انحدار محطة الصرف رقم 7 بالغردقة