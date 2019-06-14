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صور.. شاهد آخر أعمال التطوير بالمناطق القديمة فى الغردقة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:39 ص
صور.. شاهد آخر أعمال التطوير بالمناطق القديمة فى الغردقة جانب من التطوير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستمر محافظة البحر الأحمر، فى تطوير المناطق القديمة بمدينة الغردقة لرفع كفائتها من بينها قرية الصيادين بالسقالة ومنطقة الملاحة بالدهار .

وانتهت شركات المقاولات المنوطة من أعمال التطوير من تركيب انترلوك وطلاء المنازل بالمنطقة وتجديد شبكات الصرف الصحى والمياه بمنطقة الملاحة والصيادين.

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر فى بيان استكمال أعمال التطوير من توصيل الوصلات المنزلية وتوسعة الشوارع ورفع كفاءة جميع المنازل بشارع الصيادين بالكامل.

وتقوم وزارة الانتاج الحربى بتطوير منطقة الصيادين بكل ما تحتاجه حتى تصبح منطقة تليق بمدينة الغردقة السياحية بالتعاون مع المكتب الاستشارى للمحافظة.

 

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (1)

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (1)

 

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (2)
تطوير المناطق القديمة بالغردقة (2)

 

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (3)
تطوير المناطق القديمة بالغردقة (3)

 

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (4)
تطوير المناطق القديمة بالغردقة (4)

 

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (5)
تطوير المناطق القديمة بالغردقة (5)

 

تطوير المناطق القديمة بالغردقة (6)
تطوير المناطق القديمة بالغردقة (6)

 


البحرالاحمر

تطوير المناطق القديمة بالغردقة

الملاحة

الصيادين

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