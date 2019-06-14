صور.. رئيس جامعة الوادى الجديد يراجع استعدادات لتطوير قرى الشركة بالخارجة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تفقد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، قرية المنيرة بصحبه وكلاء الكليات لشئون البيئة وخدمة المجتمع وأمين عام الجامعة المساعد ومدير عام شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة ومدير عام رعاية الشباب المركزية للتعرف على الاستعدادات الأخيرة التى تقوم بها الجامعة قبل بدء خطة تطوير قرى الشركة والتى وضعتها الجامعة.

أكد رئيس جامعة الوادى الجديد، أن تلك الخطة تأتى ضمن مجموعة من الخطط وضعتها الجامعة من أجل تنمية المجتمع المحلى وان استراتيجية جامعة الوادى الجديد تهدف بالأساس إلى إشراك الطلاب فى تلك الخطط حتى يكونوا شركاء فاعلين فى خدمة مجتمعهم فى المستقبل.

وأشار طنطاوى فى بيان إلى أهمية أن تكون الخطة مرنة وأن تستهدف كافة الفئات بالقرية وتنمى كافة الجوانب بها وأشار إلى أهمية التركيز على العمل الميدانى دون تجاهل الجانب التوعوى والتثقيفى بالبرنامج، وضرورة إشراك كافة الجهات التى يمكن أن تخدم القرية بالمحافظة تحت مظلة الجامعة، حيث أن الهدف من البرنامج حشد كافة الجهود بما يعود بالنفع على القرية ومستشفى الطب البيطرى بكلية الطب البيطرى للإستفادة القصوى من الخدمات التى تقدمها الجامعة.

كما أوضح طنطاوى أهمية أن تكون اللقاءات المدرجة بالبرنامج تناسب الفئات المستهدفة بأن تصل إلى أذهانهم وأن يتم تقديم جوائز رمزية للمستهدفين والأطفال بالقرية لتفعيل مشاركتهم واستثارتهم للحوار والمناقشة مع المحاضرين.

وتفقد طنطاوى قرى الشركة (8) والشركة (55) والشركة (17) ميدانياً لتطوير مداخل هذه القرى وتشجيرها بعدد (260) شجرة، ووجه بتشجير الطريق الرئيس المار بهذه القرى والمؤدى إلى أسيوط، كما تفقد مركز الشباب والحدائق العامة وميادين القرى التى سيتم تجميلها، ووجه بإضافة ثلاث أيام أخرى بالبرنامج لمعسكر التجميل والنظافة بواقع يوم لكل قرية.

يذكر أن تلك الخطة تأتى فى إطار توصيات المجلس الأعلى للجامعات بناءً على توجيهات مؤسسة الرئاسة بأن تتولى كل جامعة تطوير العشوائيات فى نطاق المحافظة التى تقع بها وقد التقى رئيس الجامعة بالمهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة والاستاذ صابر محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية الشركة، حيث صرح رئيس المركز استعداده بمد المعسكرات بالمعدات وسيارات النظافة والأدوات وكذلك البلدورات اللازمة لمداخل القرى و(200) شجرة من أشجار الزينة.

على جانب آخر ،أعلنت المهندسة ميرفت إبراهيم شحاتة، وكيلة وزارة النقل مدير فرع هيئة الطرق والكبارى بالوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مشروع طريق دائرى بمركز الداخلة.

وأكدت ميرفت، أن المشروع يتضمن رصف طريق دائرى حول مدينة موط بمركز الداخلة، وجرى تقسيم الطريق على مرحلتين الأولى تتولى تنفذه مديرية الطرق والنقل الداخلي، بينما تتولى المرحلة الثانية، من الطريق هيئة الطرق والكباري، بطول 28 كم وبتكلفة 80 مليون جنيه.

أضافت، أنه الهيئة سلمت موقع المشروع للشركات المنفذة بالفعل للمشروع، على أن تبدأ أعمال الرصف الفعلى بداية شهر أغسطس المقبل، وينتهى المشروع بأكمله خلال 18 شهًرا من بدء التنفيذ، ويبدأ الطريق من مطار الداخلة مرورًا بطريق شرق العوينات ويربط مع طريق الداخلة – الفرافرة.

الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (1)



الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (3)



الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (4)



الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (5)



الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (6)



الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (7)



الاستعدادات الأخيرة لتطوير قرى الشركة بالخارجة (8)