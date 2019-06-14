صور.. ختام فعاليات معرض طلاب فنون جميلة الزمالك "لا لختان الإناث"

كتبت منى فهمى

قالت الفنانة الدكتورة زينب نور، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، اليوم الجمعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنظيم معرض لطلاب الفرقة الرابعة بشعبة التصوير الجدارى بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان (مجموعة الفنان رضا عبد السلام)، بعنوان "جرافيتى لا لختان الإناث"، لمناهضة هذه العادة السيئة، وتم تنظيم المعرض الطلابى تحت إشراف الفنانة زينب نور بأتيليه القاهرة، واختُتِمَت فعاليات المعرض اليوم الجمعة.



جانب من الحضور بمعرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك

كما أوضحت الدكتورة زينب نور، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أنها سعيدة بدعم ومساندة أسر الفتيات لمشاركتهن فى المعرض، والذين أبدوا إعجابهم بأعمال بناتهم الفنية، فى البداية أبدوا استغرابهم بالموضوع، لكن عندما تابعوا طريقة تناول الطالبات للموضوع أعجبوا به، وحضر المعرض أحمد الجناينى، رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة، وأحمد كمال الدين، مدير أتيليه القاهرة، والدكتور رضا عبد السلام، والدكتورة صفية القبانى، عميدة فنون جميلة الزمالك سابقاً، والدكتورة أمانى فهمى، والدكتور نور المغازى، وسلوى بكر، وعدد كبير من الفنانين والمثقفين.



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك

وأضافت الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، أن هذا الموضوع يتم طرحه لأول مرة على طلبة فنون جميلة الزمالك، وهذا هو دور الفنان فى المجتمع، والدولة تدعم مثل هذه الأنشطة التوعوية، أضافت أن 14 يونيو من كل عام هو اليوم الوطنى لمناهضة ختان الاناث، و المشاركون بالمعرض 13 طالبة هن: علياء العقباوى - ضحى الشعار - فاطمة محمود - خلود أحمد - ماريا عصام - مارينا ميلاد - ناريمان محمود - نورهان جاد - سارة عادل - سمر أسامة - شدى سامح - تهانى يحيى - ياسمين منسى.



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك

وأضافت الفنانة التشكيلية الدكتورة زينب نور، إنه فى اليوم العالمى لحقوق المرأة، وكعادتى أحاول تقديم شيئًا جديدًا للمرأة، شيئاً لا يخدم قضايا المرأة فى يوم المرأة فقط، وإنما يخدمها على المدى البعيد، فى العمق والتأثير، هذا العام، بكل الفخر والسعادة، أقدم مجموعة صغيرة من ضمن مجموعة كبيرة من أعمال وتصميمات لطلابى بالفرقة الرابعة بشعبة التصوير الجدارى، بمرسم الدكتور رضا عبد السلام، بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة.



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك

وأكدت الفنانة الدكتورة زينب نور، أنه تتناول الأعمال الفنية فى المعرض الطلابى موضوع "لا لختان البنات"، وهو موضوع يُطرح وحسب علمى للمرة الأولى بالكلية، كانت بداية المشروع والعمل مع الطلاب غير سهلة.



جانب من الحضور بمعرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك

وقالت: بعد عرضى لهم جوانب القضية وخطورة تفشى هذه العادة بمصر، ومدى تأثيرها السلبى على البنات والسيدات وعلى المجتمع، من خلال البحث المكتوب والصور وسرد الأحداث، لذلك تحمسوا وشعروا بأهمية تناول هذا الموضوع، ومن المفترض أن تكون أعمال الفنان معبرة عن كافة فئات المجتمع، ويتم توصيل رسالة الفنان من خلال المعارض، و أتوجه بكل الشكر للدكتور الفنان رضا عبد السلام، لأنه شجعنى على تنظيم المعرض، كما أشكر كل من ساهم فى تنظيم المعرض الطلابى.



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أنه فى 14 يونيو كل عام يحتفل المجلس القومى للسكان باليوم الوطنى لمناهضة ختان البنات، بعد قطع شوط طويل من محاربة هذه الجريمة، التى تمثل أبشع درجات العنف ضد المرأة. و ذكرى وفاة الطفلة "بدور" جراء ختان البنات فى 14 يونيو 2007 صارت ذكرى أليمة، لتصبح يومًا وطنيًا لمناهضة هذه الجريمة البشعة، بمبادرة من البرنامج القومى لمناهضة ختان الإناث، الذى يتبناه المجلس القومى للسكان، بمشاركة كافة الجهات الحكومية والأهلية، والمؤسسات الدينية والأكاديمية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والاتحاد الأوروبى، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى.

"بدور" وغيرها من ضحايا جرائم ختان البنات، دفعن حياتهن ثمناً لعادة استمرت آلاف السنين، تنتهك وتشوه أجساد الفتيات المصريات، وتكرس وضعية أدنى للمرأة فى المجتمع، من خلال منظومة من الاعتقادات الوهمية، بأن ختان البنات هو الوسيلة للسيطرة على رغبات المرأة، والحفاظ على عفتها وشرفها. وعلى مدى أكثر من عشر سنوات وضعت الحكومة المصرية برنامجاً وطنياً لمناهضة ختان الإناث.



أعمال فنية بالمعرض الطلابى لا لختان البنات



جانب من الحضور بمعرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



جانب من معرض لا لختان الإناث لطلاب فنون جميلة الزمالك



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث



عمل فنى بمعرض طلاب فنون جميلة الزمالك بعنوان لا لختان الاناث