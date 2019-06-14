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صور.. جهاز القاهرة الجديدة يزيل المخالفات والتعديات بالتجمع الخامس

الجمعة، 14 يونيو 2019 11:01 ص
صور.. جهاز القاهرة الجديدة يزيل المخالفات والتعديات بالتجمع الخامس حملات جهاز القاهرة الجديدة لإزالة المخالفات
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،  أنه تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع  إدارة الأمن بالقاهرة الجديدة، لرصد وإيقاف وإزالة المخالفات والتعديات بالمدينة، حيث تم إيقاف أعمال غرف سطح مخالف، بالقطعة رقم 38 المنطقة الأولى بالحي الرابع بالتجمع الخامس بالمدينة، وتم التحفظ على المعدات بالجهاز، وإخلاء القطعة من العمال وجارى المتابعة لعدم العودة للمخالفة مرة أخرى، وذلك تحت إشراف المهندس محمود حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، وبالتعاون مع إدارة الأمن بجهاز المدينة.

وقال رئيس الجهاز: تم تنفيذ حملة لرفع أعمال مغسلة سيارات مخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس، وكذا إزالة السلالم والأرصفة المخالفة أمام الوحدات السكنية بالحي، تمهيداً لاستكمال باقي أعمال إزالة تلك المخالفات، وذلك بالتنسيق مع رئيس لجنة الإشغالات بجهاز المدينة، ورئيس الحي الثالث، ومديري الأحياء، وإدارة التنمية بجهاز المدينة.


وأضاف رئيس الجهاز، أنه جار إزالة أعمال المخالفات للمحلات بالحي الثالث بالتجمع الخامس، مشيراً  إلى أن جهاز المدينة سيستمر في إزالة المخالفات والتعديات حتى عودة جميع الأحياء بالمظهر الجمالي الذي يليق بالمدينة، لتكون على رأس المدن الجديدة. 

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

التجمع الخامس

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