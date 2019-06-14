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صور.. تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى

الجمعة، 14 يونيو 2019 12:00 ص
صور.. تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى
الغربية – مصطفى عادل

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، برئاسة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، حفلاً لتكريم 128 حكمًا من حكام منطقتي الغربية وكفر الشيخ، بحضور الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية للرياضة، ويسرى الديب وكيل المديرية للشباب، وأحمد الخضر رئيس منطقة العاب القوي بالغربية، والكابتن خالد عبد السلام نائب رئيس الاتحاد، وطارق عمارة عضو الاتحاد المصري، وعلاء الجمل رئيس لجنة الحكام، وأسماء أسامة المدير التنفيذي للمنطقة بالغربية، وعدد من طلاب كلية التربية جامعة طنطا وكفر الشيخ وخريجي كليات التربية الرياضية.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدعم قدرات الشباب بتنظيم دورات متنوعة وإكسابهم مهارات مختلفة في المجال الشبابي والرياضي، لمسايرة العصر التكنولوجي والاعتماد علي الذات لتطوير أنفسهم.

وأشار "الوكيل" إلى أن مديرية الشباب والرياضة تتعاون مع كل المؤسسات والجامعات والاتحادات الرياضية والمناطق بهدف تنمية برامج الشباب في مختلف المجالات وبدعم وزارة الشباب والرياضة.

تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (1)
 

 

تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (2)
 

 

تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (3)
 
تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (4)
 

 

تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (5)
 

 

تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (6)
 

 

تكريم 128 حكمًا بمنطقتى الغربية وكفر الشيخ لألعاب القوى (7)
 

 


وزير الشباب والرياضة

وكيل الشباب بالغربية

حكام العاب القوى

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