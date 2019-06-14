صور.. تعرف على استعدادات وأماكن بث مباريات أمم أفريقيا بمراكز شباب الغربية

الغربية محمد طارق

جهزت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، برئاسة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، مراكز الشباب على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال المواطنين لمشاهدة مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 .

واستعدت المديرية بتجهيز قاعة داخل كل مركز شباب وتزويدها بشاشات كبيرة، وتمثلت هذه الأماكن فى "نادى طنطا الرياضى، نادى المعلمين بطنطا، مركز شباب شوبر، مركز شباب فطور، مركز شباب بسيون، نادى كفر الزيات الرياضى، نادى بلدية المحلة، نادى الصيد الرياضى بالمحلة، مركز شباب المحلة، نادى الرياضيات البحرية بقرية محلة أبو على، مركز شباب دمرو، مادى سمنود الرياضى، نادى السنطة الرياضى، مركز شباب شبراملس، نادى زفتى الرياضي.

كما تم اختيار هذه الأماكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظة لتوفير أعلى معايير الأمان للمشاهدين .

استعدادات مراكز الشباب بالغربية لبث البطولة



استعدادات مراكز الشباب لبث البطولة_1



استعدادات مراكز الشباب لبث البطوله



استعدادات مراكز الشباب



استعدادات مراكز شباب الغربية لبث البطولة_2



استعدادات مراكز شباب الغربية لبث البطوله_1