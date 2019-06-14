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صور.. بدء تنفيذ مشاتل أشجار المورينجا داخل صوب تحسين البيئة بالخارجة

الجمعة، 14 يونيو 2019 02:24 م
صور.. بدء تنفيذ مشاتل أشجار المورينجا داخل صوب تحسين البيئة بالخارجة مشاتل أشجار المورينجا
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد عن استكمال تجهيز شتلات أشجار المورينجا المعروفة بقيمتها الاقتصادية والطبية العالية تمهيدا لزراعتها في المواقع المخصصة لها وتوريدها للراغبين في التوسع في زراعة اسجار المورينجا بالمحافظة.

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة انه جري استكمال العمل بتعبئة اكياس بالطمى لزراعتها باشجار المورينجا بالصوب التابعة لقسم تحسين البيئة بالوحدة المحلية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة وذات القيمة الاقتصادية المرتفعة حيث يجري تنفيذ عدة مشروعات زراعية تعتمد على زراعة الأشجار الطبية والعطرية ومنها المورينجا الجوجوبا وغيرها من الزراعات الغير تقليدية.

أصاف الطماوى أن رئاسة المركز تستكمل تنفيذ خطك زراعة الأشجار المثمرة صمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة مثمرة وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

 

مشاتل أشجار المورينجا (1)

مشاتل أشجار المورينجا (1)

 

مشاتل أشجار المورينجا (2)
مشاتل أشجار المورينجا (2)

 

مشاتل أشجار المورينجا (3)
مشاتل أشجار المورينجا (3)

 

مشاتل أشجار المورينجا (4)
مشاتل أشجار المورينجا (4)

 

مشاتل أشجار المورينجا (5)
مشاتل أشجار المورينجا (5)

 

مشاتل أشجار المورينجا (6)
مشاتل أشجار المورينجا (6)

 

مشاتل أشجار المورينجا (7)
مشاتل أشجار المورينجا (7)

 


الاشجار المثمرة

الوادى الجديد

أشجار المورينجا

مجلس مدينه الخارجة

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