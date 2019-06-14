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صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية.. والحى يرفع الأنقاض

الجمعة، 14 يونيو 2019 09:44 م
صور.. انهيار جزئى بعقار غرب الإسكندرية.. والحى يرفع الأنقاض انيهار جزئى بعقار غرب الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بلاغا بسقوط أجزاء من عقار بعقار رقم 11 شارع الناصرية، وتم تكليف المشرف على المتابعة الميدانية وفنى الإدارة الهندسية  للتوجه لموقع البلاغ بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة.

حيث تبين أن العقار مكون من دور أرضى بالإضافة لثلاثة أدوار علوية وسقوط أجزاء بالوجهة وأجزاء من الجهة الغربية بدون إصابات والعقار خالى تماما من السكان والمنقولات.

ويأتى ذلك بناء على تعليمات  اللواء هشام كمال وكيل الوزارة رئيس حى غرب بالتعامل الفورى تجاه البلاغات الواردة.

وقد تم تحرير المحضر بالتنبيه علي الملاك بسرعة تنفيذ القرار الصادر من الحى، وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة مع تحملهم المسئولية المدنية والجنايئة حيال عدم التنفيذ مع الإخلاء المؤقت لسكان العقار المجاور 9 شارع الناصرية دون المنقولات واتخاذ  الاحتياطات الفنية اللازمة تحت إشراف هندسى  والتنبيه عليهم، مشددا على أخد التعهد اللازم عليهم بسرعة تنفيذ القرار الصادر من الحى حسب منطوقة وذلك بعد استخراج التراخيص اللازمة مع تحملهم المسئولية المدنية والجنائية وإبلاغ إدارة الحماية المدنية لوضع الحواجز الحديدية للازمة حول العقار حفاظا على المارة والأرواح .

كما تم التنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية لأعمال شئونه للاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تواجد معدات الحى لرفع الانقاض.

 

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الاسكندرية

حى غرب

انهيار عقار قديم

عقارات آيلة للسقوط

رفع الأنقاض

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